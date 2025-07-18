С 17 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет ретроградным. На этот раз во Льве.

Это значит, что в фокусе окажутся темы самовыражения, подлинности и креативности. Период несёт сложности в общении, сбои в технике и внутренние перемены, особенно для трех знаков, пишет Parade .

Лев

Ретроград затрагивает вашу личность, внешний образ и самоощущение. Возможны сомнения в стиле и желании меняться. Это время не для резких шагов, а для внутренней настройки. В отношениях может назреть потребность в глубоком разговоре и пересмотре границ. Все, что происходит сейчас, ведет вас к более зрелой и искренней версии себя.

Скорпион

Ожидаются задержки и пересмотры в работе и карьере. Ваши усилия могут временно не приносить видимых результатов, но именно сейчас стоит углубиться в долгосрочные цели. Влияние Лилит и Весты усиливает стремление к смыслу и личной свободе. Этот период - шанс выйти из зоны комфорта и настроить курс на будущее.

Водолей

Ретроград затрагивает сферу отношений. Все, что вы пережили за последний год, теперь начинает отражаться на личных связях. В августе возможен глубокий самоанализ: дают ли ваши отношения пространство для роста? Ответы придут ближе к 17 августа, когда Меркурий сменит направление и вы почувствуете внутреннюю ясность.

Фото: pixabay.com



