Пожилые казахстанцы остаются одной из наиболее уязвимых групп в вопросах финансового мошенничества.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает: пожилые люди остаются одной из наиболее уязвимых групп в вопросах финансового мошенничества. Это связано с доверчивостью, недостаточной цифровой грамотностью и ограниченным доступом к проверенной информации, считают аналитики.

Мошенники используют различные схемы: звонки от имени банков, правоохранительных органов или родственников, сообщения о несуществующих компенсациях, предложения оформить займы или вложиться в «выгодные» инвестиции. Злоумышленники звонят на мобильный или городской телефон, а также в мессенджерах, представляясь сотрудниками банка или полиции. Они могут утверждать, что с банковского счета якобы совершается подозрительная операция, и убеждают перевести деньги на «безопасный счет», установить приложение для удаленного доступа или продиктовать коды из SMS.

Нередко применяются методы психологического давления – например, звонки с сообщением о чрезвычайной ситуации, произошедшей с родственником.

Для защиты от подобных действий пожилым людям рекомендуется не сообщать по телефону:

персональные и банковские данные;

номер карты, срок ее действия, CVV-код;

коды из SMS и логины от онлайн-банка.

Не следует выполнять инструкции незнакомых лиц, даже если они представляются сотрудниками официальных структур.

Помните: банки, правоохранительные органы и государственные службы никогда не запрашивают личные данные или финансовую информацию по телефону. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и обратиться за консультацией в официальные инстанции.

Важно сохранять спокойствие, записать имя и должность звонящего и перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте или на обратной стороне карты. Все действия, связанные с финансами, лучше обсуждать с близкими родственниками или доверенными лицами.

Родственникам и близким пожилых людей рекомендуется регулярно рассказывать о типичных схемах мошенничества, помогать осваивать безопасное использование цифровых сервисов, устанавливать защитное программное обеспечение и обновлять устройства.