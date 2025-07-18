Прокуратура города Актау проверила выплаты заработной платы в ТОО «Mangystau OilRefining».

197 млн тенге долгов по зарплате задолжали работникам в Актау

Установлено, что в период с января по март 2025 года предприятием не выплачивалась заработная плата 241 работнику, общая сумма задолженности составила 197 млн тенге.

По итогам принятых мер прокурорского надзора защищены конституционные права работников путем полной выплаты заработной платы перед работниками предприятия.

В свою очередь, юридическое лицо, допустившее задержку выплаты заработной платы, привлечено к административной ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.

Фото: pixabay.com