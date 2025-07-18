Ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай.

Об этом сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов на своей странице в Facebook . Писатель скончался на 85-м году жизни сегодня, 18 июля, в своем доме в Каскелене. Как отметил Бегманов, драматург тяжело болел в последнее время.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким поэта.

– Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.

Фото: facebook.com/kbegmanov