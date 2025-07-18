За нарушения правил конкуренции назначены штрафы и конфискация монопольного дохода на сумму более 16 миллионов тенге.

Руководитель департамента по защите и развитию конкуренции по ЗКО Салават Вахитов сообщил, что с начала 2025 года специалисты провели шесть анализов состояния конкуренции на рынке. Также были проверены два государственных учреждения и организации квазигосударственного сектора на предмет соблюдения правил при получении господдержки.

Кроме того, провели 12 проверок госкомпаний, чтобы выявить случаи расширения или изменения их деятельности без согласования с антимонопольным органом. По итогам было начато три антимонопольных расследования.

Штрафы получили как частные, так и государственные организации. В числе нарушителей — АО «СПК Aqjaiyq», отдел ЖКХ города Уральска и радиологическая лаборатория. По двум делам назначены штрафы с конфискацией монопольного дохода на сумму более 16 миллионов тенге. В отношении испытательной лаборатории был составлен протокол за недобросовестную конкуренцию.

По словам Вахитова, департамент старается не вмешиваться в работу бизнеса без необходимости. Поэтому за отчётный период было вынесено всего четыре предупреждения. Три из них получили лифтовые компании — за разные цены на продажу домофонных ключей. Ещё одно предупреждение направили автодилеру «G Motors Uralsk» — за то, что он запрещал клиентам проходить сервисное обслуживание в других авторизованных центрах. Все замечания были устранены, условия договоров приведены в соответствие с законом. Если компания игнорирует предупреждение, департамент начинает расследование.

Для обратной связи с населением департамент регулярно ведёт приём граждан. Обратиться можно по адресу: город Уральск, проспект Н.Назарбаева, 208, 5 этаж, кабинет №1.