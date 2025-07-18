Подрядчик допустил серьезные нарушения при изготовлении конструкций.

25 июня 2024 года стало известно о смерти девочки, которую придавило памятником в Парке Победы. Малышка умерла от внутреннего кровоизлияния в больнице. Пострадали также её младший брат и отец. Тогда аким Атырау Шакир Кейкин не поверил в версию, что монумент упал из-за ветра. По факту смерти девочки началось досудебное расследование.

В Атырау завершился суд по громкому делу гибели девочки.

Как сообщили в пресс-службе городского суда №2, подсудимого признали виновным в нарушении строительных норм, повлекшем смерть по неосторожности.

Из материалов дела следует, что акимат привлек спонсоров и подрядчика для установки 14 скульптур, посвященных героям Великой Отечественной войны. Однако подрядчик допустил серьезные нарушения при изготовлении конструкций. В результате одна из скульптур рухнула на семью с детьми. Один ребенок погиб, а его отец и второй ребенок получили травмы.

— Санкцией части 1 статьи 279 УК РК (Нарушение нормативов в архитектурной и строительной деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписями, заключением эксперта, — пояснили в пресс-службе суда.

Подсудимый свою вину отрицал. Прокурор просил назначить ему 4 года лишения свободы. Потерпевшие требовали более строгого наказания. В итоге суд учел смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетнего ребёнка, отсутствие отягчающих факторов, случайный характер трагедии. В итоге мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься строительной деятельностью на 3 года.

С подсудимого взыскали по 10 миллионов тенге компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей девочки, а также расходы на лечение ее отца и брата.

Приговор не вступил в законную силу.