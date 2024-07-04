25 июня стало известно о смерти девочки, которую придавило памятником в Парке Победы. Малышка умерла от внутреннего кровоизлияния в больнице. Пострадали также её младший брат и отец. Аким Атырау Шакир Кейкин не поверил в версию, что монумент упал из-за ветра.
Следственное управление департамента полиции Атырауской области проводит досудебное расследование по факту гибели девочки.
— В связи с этим, в целях установления точных обстоятельств происшествия, обеспечения полноты дела, люди, помогавшие поднять памятник, просим обратиться в следственное управление по адресу: город Атырау, проспект Абулхайр хана, №55 (кабинет №329) или позвонить по номерам телефонов 98-22-72, +7 702-741-53-95, +7 747-750-95-95, — обратились полицейские.