Следственное управление департамента полиции Атырауской области проводит досудебное расследование по факту гибели девочки.

25 июня стало известно о смерти девочки, которую придавило памятником в Парке Победы. Малышка умерла от внутреннего кровоизлияния в больнице. Пострадали также её младший брат и отец. Аким Атырау Шакир Кейкин не поверил в версию, что монумент упал из-за ветра.

