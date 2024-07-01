«Крикнула "папа", и я пришёл в себя»: отец девочки, которую убило памятником в Атырау

На прошлой неделе стало известно о смерти девочки, которую придавило памятником в Парке Победы. Пострадали также её младший брат и отец. Аким Атырау Шакир Кейкин не поверил в версию, что монумент упал из-за ветра. Корреспондент Orda.kz поговорил с отцом погибшего ребёнка и узнал подробности трагедии.

В тот роковой день Айдос Сабыров вместе с сыном Хамзой и дочерью Айару решил прогуляться в парке ближе к десяти часам вечера. Мужчина взял напрокат велосипед для старшего ребёнка.

-А сын был на своем маленьком велосипеде. Мы отъехали вглубь парка. В это время неожиданно нагрянули тучи, полил дождь. Сначала спрятались под дерево. Потом дочка начала мерзнуть, я снял свою футболку и надел на неё. Но мы промокли, дочка начала дрожать от холода, тогда я поднял её, а сына попросил следовать за мной и мы направились к воротам парка, - вспоминает мужчина.

Дойти до ворот оставалось совсем немного — примерно 50 метров. Внезапно поднялся сильный ветер, отец семейства решил спрятаться за одним из памятников.

-Тяжёлые предметы начали разлетаться. Ветер был настолько сильный, что гнулись высокие деревья. Вдруг я почувствовал какой-то сильный удар в спину. В глазах потемнело, и я подумал, что умираю, начал читать молитву. Но вдруг я услышал голос дочери, которая закричала "папа", и тут я пришёл в себя, не знаю, Аллах дал мне какие-то силы. Она меня разбудила, а сама закрыла глаза, - рассказывает Айдос Сабыров.

В этот момент Айдос понял, что вместе с детьми лежит под памятником. Сдвинуть с места монумент помогли несколько прохожих.

-Сыну придавило голову и руку. А часть тела Айару осталась подо мной. 85 % моего тела было придавлено. В это время нас заметил один парень, он пытался поднять, но ему не удалось сдвинуть с места памятник, который весит одну тонну. Затем он позвал на помощь двоих. Втроём им удалось только освободить руку сына. Они снова пошли искать подмогу, мы пролежали в таком положении семь или восемь минут. Я осознавал, что ничем не могу помочь своей дочери, моё сердце сжималось. Я никогда не смогу забыть последние мучительные минуты моей девочки. Я тоже всеми силами, что осталось, пытался отталкивать его от себя, - вспоминает он.



Когда наконец удалось вызволить всех троих из-под памятника, детей сразу отвезли в областную детскую больницу.

-Двое парней подняли их и самостоятельно отвезли. Сын в результате травмы головы прикусил язык, лицо в крови. У меня перелом грудного отдела позвоночника и ребра. Одна рука не работает, в обоих коленях гематома, не могу ходить, не могу дышать полной грудью, - говорит отец со слезами на глазах.

По словам врачей, Айару получила множественные травмы, включая перелом тазобедренных костей, разрыв внутренних органов. К смерти привело внутреннее кровоизлияние.

Между тем полиция продолжает расследование несчастного случая. Хотя в парке и установлены камеры видеонаблюдения, из-за дождя рассмотреть записи не удалось.