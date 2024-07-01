Действие вновь разворачивается на площадке «Чат-рулетки» (видеозвонок со случайным собеседником - прим. автора). И как выяснилось было это еще в январе 2024 года. На кадрах мужчина с оружием в руке утверждает, что "Казахстан скоро станет Россией". На вопрос ведущего есть для этого предпосылки, герой ролика отвечает, что уже устал этого ждать. При этом выражений мужчина не выбирает и через каждое слово использует мат. Его слова сопровождаются смехом ещё нескольких людей рядом.

– Город, где мы живем называется Атырау. Этот город всего в 500 километрах от Самары. Здесь было 50% русских, сейчас понаехала целая куча и нас начинают потихоньку угнетать. Понимаете, да? Но мы верим, что Казахстан без России так же, как и Беларусь никуда. Россия наш брат, а мы его дети. Меня зовут Максим, самое главное, чтоб КНБ сейчас не залетело, - смеясь говорит мужчина.

Спустя некоторое время появилось другое видео. На нем герой ролика уже извиняется за свои слова.

– В Facebook появилось видео с моим участием, где затрагивается тема Казахстана и России. Хочу сказать, что на самом деле я другого мнения о происходящем. Я казахстанец, и прошу публичных извинений. Прошу понять правильно. Всё, саламалейкум, - говорит он.

В региональном департаменте полиции сообщили, что в отношении 34-летнего подозреваемого на данной видеозаписи в январе возбуждено уголовное дело по факту незаконного изъятия и хранения оружия и наркотиков, разжигания межнациональной розни.

– Проведены следственные действия, уголовное дело направлено в суд в апреле. Однако психо-филологическая экспертиза не выявила факты возбуждения межнациональной религиозной розни. Поэтому уголовное дело было прекращено. По факту незаконного хранения наркотиков и оружия подозреваемый привлечен к уголовной ответственности, - пояснили в полиции.

Напомним, это не первое скандальное видео, где казахстанцы сами себя дискредитируют. Так, жители ЗКО Денис Рудных и Кристина Кольченко за подобного рода высказывания уже получили тюремные сроки в пять лет. А другой житель ЗКО Максим Яковченко сбежал в Россию и скрылся от правосудия. К слову, Генеральная прокуратура уже больше года добивается его выдачи, но пока тщетно.