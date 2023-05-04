Во время судебного следствия они будут находиться под арестом, передаёт портал «Мой ГОРОД». «Уральск всегда был российским городом»: прокуроры не нашли состава преступления в словах жителя ЗКО Скандальное видео появилось в сети в феврале. Уроженец России, проживающий в Уральске более 20 лет сказал, что поддерживает Россию в войне и вообще «Уральск всегда был российским городом». На видео также была его знакомая, которая поддерживала эти высказывания. Изначально в полиции сообщили, что дело не возбудила прокуратура за отсутствием состава преступления. Хотя только коллекция отборных матов заслуживала статью за хулиганство. Но в департаменте распространили видео, на котором мужчина извиняется, мол, был пьяный, спровоцировали и вообще не так его все поняли. Спустя несколько дней правоохранительные органы всё же решили привлечь мужчину к ответственности, и не его одного. Оказалось, что в скандальном видео фигурировала ещё и девушка. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, по данному факту проведено досудебное расследование сразу по двум статьям уголовного кодекса — сепаратизм и разжигание социальной, национальной розни. 27 апреля следственный суд санкционировал арест двоих жителей ЗКО. Расследование по делу окончено. Скандал на эту тему не первый. Ранее двое юношей и мужчина были готовы к тому, чтобы Россия «забрала Уральск и Чапаево». Но когда за ними приехали сотрудники КНБ, они уже были патриотами. А двое оказались несовершеннолетними. Стоит отметить, что политологи СНГ уже не раз предупреждали людей о провокациях в подобных чат-рулетках. Собеседник выискивает людей, поддерживающих войну, делает запись и публикует в сети, чтобы таких «говорунов» привлекли к ответственности в странах проживания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.