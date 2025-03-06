Планетологи выяснили, как самая холодная планета вырабатывает тепло

Уран все-таки обладает собственным источником тепла, просто он очень слаб по сравнению с внутренним теплом Юпитера, Сатурна и Нептуна.

О результатах этой работы исследователи рассказали в статье на сервере препринтов arXiv.

Все планеты-гиганты Солнечной системы вырабатывают тепло. Это выяснили после сравнения энергии, которую они получают от Солнца, и энергии отдаваемой. Оказалось, что они испускают больше тепла, чем получают от нашей звезды.

Более того, по расчетам, более половины тепла, идущего от Юпитера, Сатурна и Нептуна, — их собственное, произведенное внутри этих планет. Ученые подозревают, что в основном оно выделяется в процессе постепенного сжатия миров, то есть при их закономерной эволюции. Изначально газовые планеты были крупнее и горячее, а теперь продолжают незаметно остывать и уплотняться.

Уран выбивается из общей картины. Его температура самая холодная в Солнечной системе — в среднем минус 193 градуса Цельсия. Даже в облаках Нептуна, расположенного дальше от светила, теплее. При этом Уран все-таки обладает собственным источником тепла, но он очень слаб по сравнению с внутренним теплом Юпитера, Сатурна и Нептуна — составляет лишь 12,5% от поглощаемого солнечного тепла и 11% от всего того тепла, которое планета отдает.

Таким образом, Уран в основном возвращает космосу то, что получает от Солнца. В любом случае ясно, что отдает больше, чем получает. Значит, планета все еще продолжает охлаждаться.

Ранее лунный модуль прислал первые снимки Земли из космоса.