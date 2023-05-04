Абсолютным победителем конкурса стал Kaspi.kz. В номинации «Устойчивый успех» за создание всенародного праздника выгодных покупок Kaspi Жұма казахстанская компания получила две награды: гран-при и «золото». Также Kaspi.kz стал обладателем «золота» за кампанию «Здравствуйте, я ваш Kaspi Гид». Самым эффективным агентством года в Центральной Азии, жюри признало GForce/Grey (Казахстан) за работы с Kaspi.kz.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Наша миссия – создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. Нашим первоочередным приоритетом является создание сервисов и продуктов непревзойденного качества. И с помощью наших рекламных кампаний мы стараемся про них рассказать нашим любимым клиентам. Мы рады, что жюри международного конкурса присудило наивысшие награды нашей команде. Спасибо каждому нашему клиенту и партнёру, что пользуетесь сервисами Kaspi.kz и вдохновляете нас на постоянные улучшения и инновации!»

Авторитетное жюри, в состав которого вошли 52 эксперта, признало компанию лидером по таким показателям, как узнаваемость бренда (Brand Awareness), проникновение (Penetration), интерес к бренду (Consideration), намерения покупателей делать покупки, (Purchase lntent) и визуализация бренда (Brand lmage Attributes).