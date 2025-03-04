Ученые предупредили о вторжении НЛО в 2033 году

Это может стать причиной гибели человеческой цивилизации, поэтому людям стоит активнее трудиться над развитием искусственного интеллекта и прочих технологий для остановки захватчиков.

Уфолог уверен, что это след от цивилизации «серых» с планеты Лзета Сетки. По его мнению, вполне вероятно, что таким образом прозвучал ответ на радиосигнал от компании NASA.

Внеземные существа могут предупреждать о надвигающейся угрозе, поэтому не стоит пропускать мимо подобные сообщения. Вторжение инопланетной расы предвидится 23 июля 2033 года. Барри Чейз называет их апексианцами.

Это может стать причиной гибели человеческой цивилизации, поэтому людям стоит активнее трудиться над развитием искусственного интеллекта и прочих технологий для остановки захватчиков.

Космические корабли уже посещают Землю, но многие не знают об этом. Подобные явления продолжаются с 2020 года, иноземцы собирают подробную информацию о землянах.

Однако не все согласны с уфологом. Многие ученые уверены, что все это миф, а попытки подобных вторжений уже были предприняты.

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