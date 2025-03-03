В российском лесу на Урале обнаружили таинственное существо (видео)

Пенсионерка назвала «сына» Алешенькой, купала его, кормила с ложечки, показывала родственникам, пока за ней не приехала бригада санитаров.

Длина его тела едва достигала 25 сантиметров. Таинственное существо нашла жительница поселка Каолинового Тамара Просвирина в 1996 году.

Она была уверена, что наткнулась на крошечного гуманоида, которого ей послали в награду за долгие молитвы о ребенке. Пенсионерка назвала «сына» Алешенькой, купала его, кормила с ложечки, показывала родственникам, пока за ней не приехала бригада санитаров.

— После того как Тамару Васильевну забрали на лечение, Алешенька погиб — его никто не кормил, не ухаживал за ним. Тело забрал себе бывший квартирант пенсионерки, он хотел засушить гуманоида и продать. Мумию показывал всем знакомым, — рассказали организаторы фестиваля гостям.

Существовал ли инопланетянин на самом деле? Об этом до сих пор ходят споры. Известно лишь то, что мумия Алешеньки загадочным образом исчезла.

Но не все контакты с инопланетными существами проходят бесследно. Ранее американский пилот рассказал о последствиях контакта с НЛО.