«Облысение и ожоги»: американский пилот рассказал о последствиях контакта с НЛО

История болезни американского пилота Джейка Барбера похожа на сцену из фильма ужасов. Все волосы на его теле выпали, кожа слезла, будто после сильного ожога. Врачи обнаружили шум в сердце, которого никогда раньше не было.

Пилот американских ВВС — не единственный, кто испытал эти странные симптомы. В больницу попала вся его команда. Произошло это после секретной миссии в пустыне Невада. Группа военных должна была обнаружить и перевезти потерпевший крушение НЛО.

— Это был летающим диск, он был как бы разделен на восемь секций. Просто взглянув на объект на земле, можно было сказать, что он аномальный. Его точно сделал не человек. Я был пилотом вертолета и завис на расстоянии 15 метров от объекта, мы выбросили трос, чтобы закрепить его. Это был круглый белый объект, похожий на яйцо. Никакой системы двигателей я не увидел. Размером он был с большой внедорожник. Позже сотрудники нашей базы подтвердили мне, что этот объект был создан не человеком. И это было не впервые, — сказал Джейк Барбер.

После этого инцидента пилот был вынужден сменить работу из-за серьезных проблем со здоровьем. Врачи Пентагона не смогли или не захотели ответить военному, что конкретно вызвало болезнь, поэтому Джейк Барбер обратился в Медицинскую школу Стэнфордского университета.

Гарри Нолан, профессор Медицинской школы Стэнфордского университета (США) зафиксировал у него облысение и сильнейшие ожоги по всему телу. Такой эффект можно наблюдать от воздействия радиации. Больше всего это похоже на гамма-лучи. Это очень высокий уровень радиации. Он рекомендовал Джейку сделать обследование всего тела, так как риск возникновения рака у него очень велик.

Ранее российские пилоты наткнулись на НЛО по пути в Челябинск.