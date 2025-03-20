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Казахстан поздравил Нью-Йорк с Наурызом

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление с Наурызом. Казахстанское PR-агентство Grey Cardinals разместило на цифровом экране площади послание миру: “Happy Nauryz! Greetings from Kazakhstan!”Этот проект стал частью стратегии странового пиара Казахстана, направленной на привлечение международного внимания к его культуре и традициям. Миллионы жителей и туристов Нью-Йорка стали свидетелями этого поздравления, которое напомнило о истории и самобытности страны. Поздравление транслировалось на Таймс-сквер в течение 3 дней, позволяя людям познакомиться с праздником Наурыз и культурой Казахста
Анастасия Ломаева
Казахстан поздравил Нью-Йорк с Наурызом

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление с Наурызом. Казахстанское PR-агентство Grey Cardinals разместило на цифровом экране площади послание миру: “Happy Nauryz! Greetings from Kazakhstan!”

Этот проект стал частью стратегии странового пиара Казахстана, направленной на привлечение международного внимания к его культуре и традициям. Миллионы жителей и туристов Нью-Йорка стали свидетелями этого поздравления, которое напомнило о истории и самобытности страны. Поздравление транслировалось на Таймс-сквер в течение 3 дней, позволяя людям познакомиться с праздником Наурыз и культурой Казахстана.

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«Мы стремимся популяризировать Казахстан на глобальном уровне, и Наурыз – повод для этого. Этот праздник символизирует не только обновление, но и идентичность, гостеприимство и уважение к традициям. Мы представили нашу страну в центре мировой метрополии», – отметил представитель агентства Grey Cardinals.

 О Grey Cardinals

Grey Cardinals – PR-агентство Казахстана и Центральной Азии, специализирующееся на коммуникациях, репутационном менеджменте и продвижении брендов. В этом году агентство отмечает 10-летие на рынке.

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