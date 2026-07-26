В Казахстане сняли фильм о тех, кто прямо сейчас ждёт шанс на жизнь

4739 казахстанцев сегодня находятся в листе ожидания на пересадку органов.

В Астане состоялся премьерный показ короткометражного документального фильма с символичным названием «4739». Цифра в названии - это не просто статистика. За ней стоят судьбы 4 739 человек, среди которых 125 детей. Для большинства из них трансплантация, это единственный способ выжить. На премьеру собрались не только первые лица страны - вице-премьер Аида Балаева и министр здравоохранения Акмарал Альназарова, но и сами врачи, пациенты и семьи реципиентов, которые прошли через этот нелёгкий путь. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения РК.

История о милосердии и нехватке доверия

Картина рассказывает реальные истории людей, оказавшихся перед тяжелейшим выбором. Авторы фильма попытались объяснить: развитие трансплантологии держится не только на операционных столах и высоких технологиях, но и на зрелости самого общества.

- Развитие трансплантологии невозможно только за счёт инфраструктуры. Не менее важны доверие, информированность и понимание того, что посмертное донорство способно спасти сразу несколько жизней. Такие фильмы помогают открыто говорить на сложные темы, - подчеркнула глава минздрава Акмарал Альназарова.

Статистика надежды: рост посмертного донорства в 3 раза

За последние три года в отечественной трансплантологии наметился заметный сдвиг. Казахстанцы постепенно начинают больше доверять врачам:

Потенциальные доноры: если в 2023 году в стране выявили 49 потенциальных посмертных доноров, то в 2025 году их число выросло до 186 (рост более чем в 3 раза).

Спасённые жизни: в 2025 году удалось провести 18 донорских процессов, благодаря которым медики провели 68 операций по пересадке жизненно важных органов.

Общие цифры: за последние пять лет в РК выполнено около 1 500 операций. При этом каждая четвёртая пришлась на прошлый год (310 пересадок почек, печени, сердца и лёгких).

Историческим прорывом 2026 года стала первая в истории страны успешная трансплантация сердца ребёнку.

Цифры 2026 года: кто и чего ждёт?

За первые шесть месяцев 2026 года казахстанские хирурги провели уже 150 трансплантаций (121 - от родственных доноров и 29 - от посмертных). Врачи пересаживали почки, печень, сердце, лёгкие и роговицу.

Однако очередь всё ещё остается огромной. На сегодняшний день в листе ожидания числятся 4 739 пациентов:

4 208 человек ждут почки;

293 человека — печень;

208 человек — сердце;

30 человек — лёгкие;

5 человек — комплекс «сердце–лёгкие».

Что думают сами казахстанцы?

Каждый гражданин страны может официально выразить своё отношение к посмертному донорству через eGov. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 172 283 человека.

Результаты показывают, что обществу всё ещё сложно даётся этот выбор:

16 109 человек (около 9%) дали официальное согласие стать донорами после смерти.

156 174 гражданина оформили официальный отказ.

Сегодня в Казахстане работают 11 трансплантационных центров и 40 донорских организаций, а за последние два года спецподготовку прошли 500 врачей. Инфраструктура готова спасать больше людей, но главная задача сейчас - начать открытый диалог в обществе и победить страхи, которые мешают дарить шанс на жизнь другим.