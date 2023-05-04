56 ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Алматы
Им ко Дню Победы выплатят по полтора миллиона тенге.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Председатель алматинского Совета ветеранов Серик Курмангалиев на брифинге в РСК рассказал, что на сегодня в Алматы осталось 56 ветеранов Великой Отечественной войны. Как ранее и говорилось, им выплатят ко Дню Победы по полтора миллиона тенге.
— Кроме того, единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет оказана ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий на территории других государств. Всего их 13 тысяч человек, — сказал Курмангалиев.
Основное празднование Дня Победы пройдёт в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Будет как возложение цветов, так и праздничный концерт. Мероприятия пройдут в каждом районе мегаполиса.
— Нами совместно с акиматом города разработан городской план-мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. К празднику местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды LED-экраны. В этом году будут изготовлены 50 тысяч единиц ленты «Жеңіс». Для их активного распространения будут привлечены волонтёры, — сообщил спикер.
Также будет обеспечено тематическое оформление, развёрнуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня, демонстрация живых «статуй-перфомансов» героев ВОВ.
С 10:00 до 14:30 на площади перед Вознесенским Собором пройдёт концертная программа.
С 11:00 до 16:30 на Арбате и в сквере имени Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.
