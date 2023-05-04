Иллюстративное фото из архива «МГ» В транспортном холдинге Алматы сообщили, что с четвёртого мая в городе запущен новый маршрут №213. Он курсирует от села Келащы по улицы Дуйсекова — Сорбулакский тракт — Саина — БАК. На Северном кольце будет осуществлять разворот и поедет в обратном направлении. На линии будут курсировать 20 автобусов с интервалом девять минут. Маршрут обслуживает частный перевозчик «Досчан-М».Автобусы будут курсировать с 6:00 до 22:00.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.