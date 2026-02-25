Общая сумма задолженности превысила 300 млн тенге.

В Казахстане свыше тысячи солдат срочной службы не смогли вовремя оформить отсрочку по выплате кредитов. Общая сумма задолженности превысила 300 млн тенге.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, проблема возникла из-за слабого обмена данными между госорганами и банками. Финансовые организации не получали своевременную информацию о призыве граждан на срочную службу, поэтому оформление кредитных каникул затягивалось.:

– По причине отсутствия должного взаимодействия между государственными и банковскими организациями по обмену сведениями о гражданах, призванных на срочную воинскую службу, допускались факты несвоевременного оформления солдатам отсрочек по кредитным платежам. После вмешательства военных прокуроров права военнослужащих срочной службы восстановлены, обеспечена отсрочка исполнения кредитных обязательств на сумму свыше 300 млн тенге, – пояснили в ведомстве.

После вмешательства надзорного органа солдатам оформили отсрочку по займам.

Кроме того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провело работу с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, чтобы подобные случаи больше не повторялись.