Некоторые люди словно обладают особым даром — они предугадывают события, чувствуют перемены и принимают верные решения ещё до того, как ситуация становится очевидной для остальных. Астрологи объясняют это сочетанием развитой интуиции, аналитического мышления и умением замечать детали.

Рыбы — обладают сильной интуицией и часто чувствуют настроение окружающих. Кажется, что они могут «читать мысли» и предугадывать развитие событий.

Скорпионы — прирождённые стратеги и мастера психологического анализа. Замечают малейшие изменения в поведении людей и понимают, к чему они приведут.

Козероги — их сила в логике и планировании. Козероги умеют просчитывать ходы наперёд и строить стратегии, которые помогают избежать неожиданностей.

Водолеи — мыслители с нестандартным взглядом на мир. Благодаря способности видеть связи там, где другие их не замечают, Водолеи часто предугадывают будущие тенденции.

Девы — внимательны к деталям и обладают аналитическим умом. Замечают мелочи, которые другие упускают, и делают точные выводы о том, что произойдёт дальше.