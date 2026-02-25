Споры о том, где эффективнее работать — в уютной домашней обстановке или под присмотром руководства в офисе, — получили научное обоснование.

Исследователи проанализировали влияние различных форматов занятости на ментальное здоровье, и результаты оказались неоднозначными.

Согласно данным исследования, опубликованного в издании ScienceAlert, ни полная удалёнка, ни пятидневка в офисе не являются идеальными решениями для нашей психики.

В чём проблема крайностей?

Офисная пятидневка: Главные враги здесь — стресс от поездок в транспорте, офисный шум и отсутствие гибкости. Сотрудники чаще жалуются на выгорание и нехватку времени на личную жизнь.

Полная удалёнка: Несмотря на отсутствие пробок, этот формат таит в себе ловушку социальной изоляции. Учёные отмечают, что без живого контакта с коллегами люди чаще чувствуют себя одинокими, а границы между работой и отдыхом стираются, что приводит к хронической усталости.

Идеальный формат: правило 2/3

Исследование показало, что наиболее здоровым и продуктивным является гибридный график.

Оптимальный вариант для психики — посещение офиса 2–3 раза в неделю.

Такой баланс позволяет человеку сохранять социальные связи и чувствовать себя частью команды, но при этом даёт достаточно времени на восстановление дома и решение бытовых задач без стресса.

Что это значит для нас?

Гибридный режим работы признан «спасательным кругом» для ментального благополучия. Он обеспечивает ту самую автономию, которой нам не хватает в офисе, и то общение, которого мы лишаемся дома.

Учёные резюмируют: будущее за гибкостью. Компании, которые настаивают на жестком возвращении в офисы, рискуют столкнуться с волной выгорания, в то время как «гибрид» помогает сотрудникам оставаться счастливыми и эффективными в долгосрочной перспективе.