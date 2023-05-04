— Зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за всё время работы не появлялись на рабочем месте. Имеются случаи, когда работники «узкого» профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком третьего разряда и уже через месяц был переведен на позицию машиниста экскаватора пятого разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка «недопуск», — рассказали в пресс-службе КМГ.

Фото c cайта АО «Озенмунайгаз» В Жанаозене продолжает работу специальная рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» по проверке деятельности «Озенмунайгаза» и нефтесервисных предприятий города. В ходе ночных проверок выявили случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнение трудовых обязанностей во время ночной смены, использование кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени.Имеются расхождения в учёте и фиксации в специальном программном обеспечении. Например, при поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что «серьёзно затрудняет проверку фактического использования продукции». Помимо того, будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с семи до 2,5 лет.