— Зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за всё время работы не появлялись на рабочем месте. Имеются случаи, когда работники «узкого» профиля принимаются на работу, а затем в течение одного месяца переводятся на другие позиции. К примеру, в прошлом году соискатель был принят в компанию электрогазосварщиком третьего разряда и уже через месяц был переведен на позицию машиниста экскаватора пятого разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка «недопуск», — рассказали в пресс-службе КМГ.Имеются расхождения в учёте и фиксации в специальном программном обеспечении. Например, при поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что «серьёзно затрудняет проверку фактического использования продукции». Помимо того, будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения ОМГ срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с семи до 2,5 лет.
