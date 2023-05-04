Запись на бесплатные кружки в Алматы: места закончились через 46 минут
При этом родители заявляют, что сайт не работал.
Со второй попытки запись детей на бесплатные кружки и секции запустили в 18:00 третьего мая. Оператор программы Damubala заявил, что 15 тысяч ваучеров забронировали за 46 минут.
— Их родители в личных кабинетах могут отследить номер ребёнка в очереди. Второй этап для записи будет объявлен в ближайшее время. После формирования очереди в рамках бюджета записавшимся детям выдадут ваучер. После этого поставщикам отводится 10 дней на сбор и внесение в систему необходимых документов. Как только поставщику будут предоставлены необходимые документы, он активирует постоянный ваучер, — сообщили в Damubala.
Тем временем под двумя публикациями в Instagram об окончании первого этапа записи в общей сложности родители оставили почти полторы тысячи комментариев. Они сетуют, что запись была невозможна, сайт или не работал или авторизация не удавалась:
— Не обеспечили полноценного доступа всем пользователям. Или намеренно блокнули некоторых операторов, зная, что большой поток, тем самым обеспечив доступ другим абонентам. В этом и есть несправедливость.
— В 18:40 регистрировали ребёнка очередь номер 901, а очередь для всех одна. Как могли 15000 детей встать в очередь за столь короткое время? Уму не постижимо, это в минуту 326 детей. Если только не ботами залили особо привилегированных поставщиков.
— Не врите. Как могут записаться, когда на сайт никто не выходил, у нас есть много видео того, что никто в сайт не смог зайти.
Напомним, в апреле в акимате Алматы сообщали, что теперь работает новая информационная система для записи детей в кружки и секции — damubala.kz. С 26 апреля шёл приём заявок от поставщиков. В 18:00 второго мая родители должны были начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале. Однако этого сделать не удалось. В Damubala тогда объяснили, что незадолго до открытия записи в Центре хранения и обработки данных, где расположены сервера портала, произошла авария.
