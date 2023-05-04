— За рулём грузовика был 43-летний мужчина. В обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники городской полиции, которые инициировали по факту досудебное расследование. Авто помещено на спецстоянку, — сообщили в Polisia.kz.

Трагедия произошла третьего мая в микрорайоне Коктал. Трёхлетний мальчик погиб под колёсами грузовика ГАЗ-53.Полиция в очередной раз призвала родителей к более ответственному отношению к своим детям.