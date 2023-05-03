По данным «Казгидрометра», четвёртого мая в ЗКО ожидается гроза, днём на юге — град. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. До +25 градусов будет в Уральске 6 июля По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
