– К сожалению, в нашей области не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Тем не менее, единовременная денежная помощь в размере 100 тысяч тенге предоставляется 29 ветеранам, награждённым орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу. Им ежемесячно выплачивается пособие в размере 10 тысяч тенге. Кроме того, единовременную денежную помощь в размере 30 000 тенге получат более 1 157 человек, проработавшим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённым орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, — сказал он на брифинге в РСК.

— Кроме того, в области проживают 25 человек, являющихся супругами умерших ветеранов Великой Отечественной войны, или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, не вступившими в повторный брак. Им также будет оказана единовременная денежная помощь в размере 30 000 тенге, – сказал Мамбетов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В честь 78-летия победы труженикам тыла, а также пострадавшим в годы войны и их супругам из местного бюджета выплатят единовременную денежную помощь. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ региона Азамат Мамбетов.Со слов спикера, один миллион тенге выплатят узнице концлагеря, которая в военное время в числе несовершеннолетних заключённых находилась в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.По словам руководителя управления, помимо тружеников тыла времён Второй мировой войны, 1 130 человек, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, в праздничные дни получат по 150 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.