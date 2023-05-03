В пресс-службе президента России сообщили, что по Кремлю пытались ударить двумя беспилотниками. Между тем, советник офиса украинского президента заявил, что «Россия очевидно готовит масштабный террористический акт».
— В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. (..) Путин не пострадал, его график изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, — говорится в заявлении российской стороны.
Между тем, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Никифоров заявил:
— У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников.
Также высказался советник офиса украинского президента Подоляк:
— Что касается дронов над Кремлем. Всё предсказуемо… Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует «дроны над Кремлем». Во-первых, Украина ведёт исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но даёт основания России оправдать свои атаки по гражданским… Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге.