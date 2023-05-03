По согласованию с агентством по делам государственной службы, распоряжением акима области на должность руководителя управления общественного развития ЗКО назначен Нурдильда Ораз. Ранее эту должность занимал Ерлан Галиев. Ораз Нурдильда Серикович родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Журналистика» и Карагандинскую академию МВД по специальности «Правоохранительная деятельность». Трудовую деятельность он начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы «Информбюро» ТОО «31 канал». В разные годы работал репортёром-аналитиком телеканала «Астана», редактором информационно-аналитических программ телеканала «Казахстан». В 2009 году перешёл в органы внутренних дел. Работал руководителем отдела языковой политики и информации ДВД (сейчас ДП) Астаны, директором департамента государственного языка и информации МВД — пресс-секретарём, а затем официальным представителем министерства. В 2016 году занимал пост заместителя руководителя аппарата Генеральной прокуратуры, в 2017 году — заместителем генерального директора телеканала «ОРТ-Евразия». С 2019 по 2022 годы был советником министра внутренних дел. До назначения работал в департаменте безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.