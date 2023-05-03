Фото Медета МЕДРЕСОВА По словам очевидцев, столкновение автомобилей произошло примерно в 8:00. Столкнулись ГАЗ-53 и ВАЗ-2107. Легковушка от удара искорёжилась. В департаменте полиции ЗКО отметили, что подробности произошедшего ещё выясняются. Есть ли пострадавшие, также пока неизвестно.Фото Медета МЕДРЕСОВАФото Медета МЕДРЕСОВАФото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.