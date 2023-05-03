Правоохранители проверили информацию, озвученную в ходе YouTube-программы. Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» В марте в квартире дома в 27-м микрорайоне Актау найдены тела троих детей 2011, 2014 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в их убийстве полицейские задержали 36-летнего отца детей. Представитель правоохранительных органов в эфире YouTube-программы Koremiz рассказал, что подозреваемый был возвращён на родину из Сирии в ходе операции «Жусан» (гуманитарная операция по возвращению граждан Казахстана из зоны боевых действий в Сирии — прим. автора). Также говорилось, якобы он состоял на учёте. В пресс-службе департамента полиции Мангистау сообщили, что комментарий участкового был перепроверен.
— Установлено, что данная информация не соответствует действительности. В этой связи с сотрудником проведена профилактическая беседа о недопущении впредь таких фактов, — говорится в сообщении.
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.