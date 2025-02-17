Прайс–лист на размещение информации от кандидатов, участвующих в выборах в маслихаты Республики Казахстан

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан уведомляем о готовности предоставить площадь и размещение на площадках информационного агентства “Мой Город”.Общие условия предоставления ТОО «Медиастарт 2012» площадей в газете, на сайте и в социальных сетях «Мой Город» кандидатам в депутаты маслихатов вместо выбывших, назначенных на 30 марта 2025 года.Размещение материалов предвыборной агитации кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора.ТОО «Меди

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан уведомляем о готовности предоставить площадь и размещение на площадках информационного агентства “Мой Город”.

Общие условия предоставления ТОО «Медиастарт 2012» площадей в газете, на сайте и в социальных сетях «Мой Город» кандидатам в депутаты маслихатов вместо выбывших, назначенных на 30 марта 2025 года.

Размещение материалов предвыборной агитации кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора.

ТОО «Медиастарт 2012» предоставляет интернет площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сетевого издания и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата или его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора. ТОО «Медиастарт 2012» на договорной основе предоставляет Кандидатам интернет площадь на сайте, редакционных пабликах в социальных сетях на основании письменного заявления (оригинал), подписанного Кандидатом или доверенным/уполномоченным лицом.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:

1. копия удостоверения кандидата

2. копия удостоверения личности доверенного/уполномоченного лица

3.копия протокола соответствующей окружной избирательной комиссии о регистрации кандидатов

4. копия документа, подтверждающего полномочия доверенного/уполномоченного лица

При необходимости ТОО «Медиастарт 2012» может запросить оригиналы указанных выше документов для проведения сверки.

Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, в случае, если обращение поступило одновременно. На основании данных (дата, время и т.д.), содержащихся в письменных обращениях кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.

Размещение материалов предвыборной агитации сопровождается грифом «Выборы 2025» (этот гриф должен размещаться в пространстве публикуемого материала). Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.

Размещение материалов предвыборной агитации начинается не ранее 18:00 часов по местному времени 5 марта 2025 года и заканчивается в 00:00 часов по местному времени 28 марта 2025 года.

Готовые материалы предоставляются представителями кандидатов в Редакцию в соответствии с требованиями Сайта и Газеты и законодательства Республики Казахстан согласно подписанного сторонами графика - далее «Медиа-план».

Агитационные материалы могут размещаться в рамках существующих рекламных площадей.

Устанавливается 2 варианта оплаты:

100- процентная предоплата производится за размещение материалов предвыборной агитации на основании счета в течение 5 (пяти) банковских дней от даты предоставления счета. Постоплата производится за размещенные материалы предвыборной агитации в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании счета.



Кандидаты, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства РК.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, Редакция имеет право приостановить размещение материалов до устранения нарушений.

Редакция вправе отказать в выпуске Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания непредусмотренных законодательством военизированных формирований.

- информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других Кандидатов.

Агитационные материалы принимаются в письменном виде от Кандидатов либо их уполномоченных представителей с 5 марта 2025 года г. в рабочие дни (пн-птн) с 09.00 час до 17.00 часов (местное время) по следующему адресу: г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой 12/1, оф. 102, а также на электронную почту mg_500678@mail.ru

Материалы представляются представителями кандидатов в Редакцию в готовом виде в соответствии с требованиями Редакции и законодательства Республики Казахстан за 3 (три) часа до размещения.

Агитационный материал не превышает 2500 знаков (включая пробелы), 5 (пять) изображений, 1 (одно) видео на сайте. Материалы не дублируются, то есть материал, размещенный на сайте не будет продублирован в газете или редакционных пабликах в соцсетях.

По всем интересующим вопросам Кандидаты могут обратиться к РОП Рукавишниковой Елене +7 777 478 000 4

Расценки на оказание услуг и условия по размещению в газете, на сайте и в социальных сетях «Мой Город» опубликованы на нашем сайте, в газете и в инстаграм аккаунте.



1.Публикация в газете Мой город агитационных материалов кандидатов в депутаты составляет:

1. цвет – 600 тг за 1модуль

2. ч/б – 500 тг за 1 модуль

3. наценка за размещение PR- статьи – 50%

2. баннер на сайте www.mgorod.kz – 30 000 тенге (период- неделя)

3. статья на сайте www.mgorod.kz – 200 000 тенге (лента новостей)

4. Публикация в @mgorod.kz.zko

- пост – 25000 тг

- сториз – 15000 тг

- закрепление поста на 1 сутки – 10 000 тг

- изготовление видео – 50 000 тг

5. публикация в Тик Ток – 25000 тг

