Сексологи озвучили 6 факторов, от которых зависит частота интима

Общее состояние здоровья

Люди могут заниматься сексом реже, если у них есть болезнь или хроническая боль. Некоторые состояния здоровья, лекарства и лечение могут снижать половое влечение. Например, если у мужчины низкий уровень тестостерона, он может быть не заинтересован в сексе так часто, как раньше.

Возраст

С возрастом люди начинают реже заниматься сексом. Это может быть связано с общим состоянием здоровья или отсутствием партнеров. Гормональные изменения также могут сыграть свою роль. У мужчин с возрастом уровень тестостерона постепенно снижается, а в организме женщин после менопаузы вырабатывается меньше эстрогена.

Проблемы в отношениях

Пары, которые находятся на стадии «конфетной-букетного» периода своих отношений, могут заниматься сексом чаще, чем те, кто уже давно вместе. Иногда отношения в начале более захватывающие, но через несколько месяцев или лет они становятся рутинными. Конфликты в паре также могут влиять на частоту половых контактов.

События жизни

Если пара занята работой или семейными обязанностями, ей может быть трудно найти время для интимной близости. Или они могут быть слишком уставшими для секса после выполнения повседневных обязанностей. Стресс и беспокойство также могут повлиять на вашу активность в спальне.

Несовпадение сексуальных влечений

Иногда партнеры расходятся во мнении относительно частоты половых контактов. Например, один хочет заниматься сексом несколько раз в неделю, а другого устраивает один раз в месяц. В таких случаях необходим компромисс.

Статус отношений

Как и следовало ожидать, количество занятий сексом сильно варьируется в зависимости от статуса отношений. Люди, не имеющие постоянного партнера, занимаются сексом реже всего: в среднем примерно 33 раза в год. Для сравнения: люди, не состоящие в браке и живущие со своим сексуальным партнером, занимаются интимом чаще всего — в среднем 86 раз в год. Люди, живущие отдельно от своего партнера, занимаются сексом немного реже — в среднем 75 раз в год. Интересно, что люди, состоящие в официальном браке, занимаются сексом немного реже, чем просто живущие вместе: в среднем 50 половых актов в год.

Ранее астрологи составили пять знаков, которые найдут любовь этой весной.