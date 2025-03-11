Обращение территориальной избирательной комиссии г.Уральск

Уважаемые избиратели округа № 17! Согласно Закону «О выборах в Республике Казахстан» члены участковых избирательных комиссий избирательного округа № 17 в период с 13 марта по 26 марта 2025 года будут осуществлять поквартирный обход и раздавать населению пригласительные билеты на участие в голосовании на выборах депутата маслихата 30 марта 2025 года вместо выбывшего по округу № 17. Просим отнестись с пониманием к работе членов участковых комиссий и оказывать содействие. При посещении члены комиссий будут иметь бейджики и предоставят удостоверения личности. Списки всех членов участковых комиссий

Уважаемые избиратели округа № 17!

Согласно Закону «О выборах в Республике Казахстан» члены участковых избирательных комиссий избирательного округа № 17 в период с 13 марта по 26 марта 2025 года будут осуществлять поквартирный обход и раздавать населению пригласительные билеты на участие в голосовании на выборах депутата маслихата 30 марта 2025 года вместо выбывшего по округу № 17.

Просим отнестись с пониманием к работе членов участковых комиссий и оказывать содействие. При посещении члены комиссий будут иметь бейджики и предоставят удостоверения личности.

Списки всех членов участковых комиссий опубликованы на сайте акимата г.Уральск. Ссылка на списки членов комиссий

https://www.gov.kz/memleket/entities/uralsk/activities/67408?parentId=67159

Проверить свой округ и участок можно по ссылке

https://karta.testim.kz/

По всем вопросам участия в выборах просим вас обращаться по телефонам 24-30-10, 24-30-40

Территориальная

избирательная комиссия г.Уральск