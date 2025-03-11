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Обращение территориальной избирательной комиссии г.Уральск

Уважаемые избиратели округа № 17! Согласно Закону «О выборах в Республике Казахстан» члены участковых избирательных комиссий избирательного округа № 17 в период с 13 марта по 26 марта 2025 года будут осуществлять поквартирный обход и раздавать населению пригласительные билеты на участие в голосовании на выборах депутата маслихата 30 марта 2025 года вместо выбывшего по округу № 17. Просим отнестись с пониманием к работе членов участковых комиссий и оказывать содействие. При посещении члены комиссий будут иметь бейджики и предоставят удостоверения личности. Списки всех членов участковых комиссий
Анастасия Ломаева
Обращение территориальной избирательной комиссии г.Уральск

Уважаемые избиратели округа № 17!

 

               Согласно Закону «О выборах в Республике Казахстан» члены участковых избирательных комиссий избирательного округа № 17 в период с 13 марта по 26 марта 2025 года будут осуществлять поквартирный обход и раздавать населению пригласительные билеты на участие в голосовании на выборах депутата маслихата 30 марта 2025 года вместо выбывшего по округу № 17.

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               Просим отнестись с пониманием к работе членов участковых комиссий и оказывать содействие. При посещении члены комиссий будут иметь бейджики и предоставят удостоверения личности.  

Списки всех членов участковых комиссий опубликованы на сайте акимата г.Уральск. Ссылка на списки членов комиссий

 https://www.gov.kz/memleket/entities/uralsk/activities/67408?parentId=67159

Проверить свой округ и участок можно по ссылке

https://karta.testim.kz/

                По всем вопросам участия в выборах просим вас обращаться по телефонам 24-30-10, 24-30-40

Территориальная 

избирательная комиссия г.Уральск

 

 

 

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