— Списали 215 000 тенге, а дальше ничего. Вчера сдала автомобильные номера, а мне тут же пришёл отказ и не только мне. Повезло всего паре человек, они сразу получили госномер. Остальные с утра пришли обратно, кто-то уже несколько дней тут сидит, — рассказала девушка.В пресс-службе ЗКОФ госкорпорации Правительство для граждан» ответили, что произошла авария в центре обработки данных. Поэтому услуги регистрации автомобилей во всех СпецЦОНах страны приостановили. Напомним, что легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию. К слову, из-за аварии в центре обработки и хранения данных, накануне сорвался страт записи детей на бесплатные кружки в Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
