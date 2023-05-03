Услуги по регистрации автомобилей временно приостановили, передаёт портал «Мой ГОРОД» Очередь в ЦОН и полупустые гостиницы: Уральск спустя неделю после наплыва россиян В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска. По её словам, несколько дней желающие пройти процедуру легализации автомобиля стоят в очереди и не могут получить госномера.
— Списали 215 000 тенге, а дальше ничего. Вчера сдала автомобильные номера, а мне тут же пришёл отказ и не только мне. Повезло всего паре человек, они сразу получили госномер. Остальные с утра пришли обратно, кто-то уже несколько дней тут сидит, — рассказала девушка.
В пресс-службе ЗКОФ госкорпорации Правительство для граждан» ответили, что произошла авария в центре обработки данных. Поэтому услуги регистрации автомобилей во всех СпецЦОНах страны приостановили. Напомним, что легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию. К слову, из-за аварии в центре обработки и хранения данных, накануне сорвался страт записи детей на бесплатные кружки в Алматы.