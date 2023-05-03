— Я подписал договор, по которому обязан отработать. Если меня заберут служить, то как я смогу это сделать? Выходит, я нарушу условия и подведу как Центр занятости, так и своего работодателя. А буду ли я за это отвечать, документ то подписан? — задался вопросом Виктор.

— С участником программы заключается контракт, но временный. За ним сохраняется статус безработного лица. Он сможет прервать работу по уважительной причине, а призыв в армию является уважительной, — сказал Жанабаев, отвечая на вопрос журналиста.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В редакцию «МГ» обратились участники государственных программ «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место». По условиям, работодатель на основе договора с Центром занятости населения трудоустраивает участников программ, а центр частично субсидирует оплату труда. Сотрудники также заключают договор, который обязует их отработать определённый срок. В зависимости от программ, он варьируется от 18 до 24 месяцев. Во время призыва, прямо по дороге на работу, наших героев забрали в военкомат.Заместитель директора Центра занятости Алматы Адилет Жанабаев на брифинге в РСК сказал, что участие в этих программах не освобождает от воинской обязанности.Продолжить работу можно будет как только участник программы исполнит воинскую обязанность.