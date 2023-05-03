Обработку проведут в два этапа, передаёт портал «Мой ГОРОД». Комаров будут травить новым препаратом в Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель отдела модернизации жилищного хозяйства и газификации управления ЖКХ Мурат Конысбаев рассказал, что борьба с гнусом в этом году началась раньше в связи с резким потеплением. С 23 марта началось обследование на наличие личинок, с шестого апреля — их обработка. На сегодня дезинсекторы обработали около тысячи гектаров из 13 тысяч запланированных. Они работают ежедневно. Работы проводятся в два этапа: на первом — дезинсекция личиночной стадии гнуса, на втором — уже самых комаров. Для обработки используют препараты «Бактицид», «Димигран» и «Ципакс».
— На сегодня мы обрабатываем первую стадию вблизи реки Урал, как только будут показания для обработки имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомых), мы приступим ко второй фазе, — отметили в управлении ЖКХ.
Дезинсекцию проводит ТОО «Магтоксин». На эти работы в текущем году из местного бюджета выделили 101 миллион тенге. По словам Мурата Конысбаева, оплату подрядчик получит после завершения и проверки работы. К слову, так как во всех водоёмах наблюдается половодье и увеличилось число затопленных лиманов и стариц рек, это заметно увеличивает ареал размножения вредителей.