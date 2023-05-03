— Больных доставили второго мая около 17 часов из Кенкияка, все они получили ожоги. У пострадавших ожоги лица, рук, ног, спины — 30%-60% второй и третьей степени. Их лечили их в Кенкиякской участковой больнице, санавиацией доставили в город. Состояние тяжёлое. Связывались со специалистами из Астаны, получили консультацию. Возможно, они прилетят к нам, и тогда решат, заберут их в Астану или нет, — рассказал травматолог больницы скорой медицинской помощи Нурлан Абишев.Пожар на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол в Актюбинской области произошёл первого мая. Его тушили 15 часов. Четверо рабочих, получивших ожоги, госпитализированы. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение правил пожарной безопасности», начато расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Вам может быть интересно
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.