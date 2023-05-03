Врачи провели консультацию со столичными специалистами, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Актобе из-за хлопка парогенератора связисты оказались в реанимации Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев сообщил, что все пострадавшие в сознании, получают лечение в реанимации. Им проводят противошоковую терапию, обезболивание, трансфузию, делают перевязки, но состояние у всех тяжёлое.
— Больных доставили второго мая около 17 часов из Кенкияка, все они получили ожоги. У пострадавших ожоги лица, рук, ног, спины — 30%-60% второй и третьей степени. Их лечили их в Кенкиякской участковой больнице, санавиацией доставили в город. Состояние тяжёлое. Связывались со специалистами из Астаны, получили консультацию. Возможно, они прилетят к нам, и тогда решат, заберут их в Астану или нет, — рассказал травматолог больницы скорой медицинской помощи Нурлан Абишев.
Пожар на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол в Актюбинской области произошёл первого мая. Его тушили 15 часов. Четверо рабочих, получивших ожоги, госпитализированы. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение правил пожарной безопасности», начато расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП