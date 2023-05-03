Накануне стало известно, что комиссия при департаменте труда и соцзащиты отказала ему в предоставлении статуса беженца, передаёт портал «Мой ГОРОД».  В Уральске комиссия рассмотрела заявление россиянина о присвоении статуса беженца Сегодня, третьего мая, в Бокейординском районном суде был озвучен приговор Игорю Санджиеву, которого обвиняли в незаконном пересечении государственной границы. В прошлом году он был мобилизован, а в марте 2023 года Санджиев сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставление ему статуса беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украине и убивать мирных людей. Вчера, второго мая, в ходе судебного заседания прокурор озвучил решение комиссии при департаменте труда и соцзащиты ЗКО (о котором, кстати, сам Санджиев узнал от прокурора) — отказать в предоставлении статуса беженца. Сегодня судья Бокейординского суда Марат Шингалиев признал Санджиева виновным в незаконном пересечении государственной границы и приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно. Дополнительным наказанием стало выдворение за пределы Казахстана сроком на пять лет. К такому решению судья пришёл, исходя из того, что у Санджиеву отказано в предоставлении статуса беженца, нет постоянного места жительства и заработка в Уральске, а также отсутствие родственников в нашей стране. Игоря Санджиева выдворят из страны после вступления приговора в законную силу. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.