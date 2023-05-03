Он санкционированный и согласованный с акиматом города. Как содержатся отловленные бродячие собаки в Алматы Фонд защиты животных Kare анонсировал митинг в защиту прав животных, который пройдёт 14 мая с 12 до 14 часов в сквере за кинотеатром «Сары Арка».
— Цель — выразить общественное мнение по поводу саботирования и неисполнения закона об ответственном обращении с животными, неисполнение программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», неэффективности умерщвления животных, если не устраняются основные причины, формальная работа над НПА, препятствие работе общественных инспекторов, отсутствие должной реакции со стороны МВД на факты жестокого обращения с животными, о недостоверных фактах покусов со стороны животных, — рассказали волонтёры.
Митинг санкционированный и согласованный с акиматом. Приходить на собрание можно со своими питомцами, но с соблюдением новых правил выгула — на собаках должен быть намордник. Стоит отметить, что только за последние три месяца волонтёры выявили две бойни собак, в которых, по их заявлениям, замешаны работники отлова. В одном случае полиция уже доказала, что животных забивали на мясо, которое продавали в рестораны.