Эдик Булатов по-прежнему свою вину не признаёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Уральском городском суде продолжается суд по делу полицейского чиновника Эдика Булатова, который обвиняется в получении взятки (статья 366, часть вторая УК РК)
. Заместителя начальника управления полиции Уральска задержали
четвёртого февраля прошлого года. За время следствия, которое длилось десять месяцев, задержанный побывал
в больнице. 30 ноября 2022 года дело передали в суд
. Его рассматривают
под председательством судьи Розы Сариевой.
На одном из заседаний допросили «короля трамадола» — Николая Карпова
, который заявил, что Булатов ему предложил своё покровительство за семь миллионов тенге. А ещё для беспрепятственного бизнеса, заверял Карпов, он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом. Экс-начальника по наркопреступности ЗКО Алишер Сары отметил в суде, что Булатову не было смысла брать взятку
.
На следующем заседании подсудимый заявил, что вину совершенно не признаёт
, а далее рассказал об обстоятельствах дела. Также в суде прослушали разговор «Короля трамадола» и полицейского чиновника. Между тем видео задержания
полицейского чиновника в Уральске в суде не использовали в качестве доказательства.
Судебное следствие завершилось. Второго мая в суде состоялись прения сторон. Первая выступила прокурор Анастасия Семилиди.
— Получение взятки относится к правонарушению против государственной службы. Особенностью данного уголовного дела является то, что обвиняется государственный служащий, который принимал присягу. Булатов занимал должность заместителя начальника управления полиции Уральска. Подсудимый заявил в суде, что это всё провокация и действия бывшего коллеги из МВД, который решил с ним свести старые счёты по линии работы. Исходя из позиции подсудимого, он проводил разработку в отношении Карпова в качестве информатора. Прошу суд отнестись к показаниям подсудимого критически и расценивать это как желание уйти от ответственности, — пояснила Семилиди.
Гособвинитель отметила, что исходя из материалов дела, подсудимый ведёт разговор касаемо точек по незаконной продаже «Трамадола». Также идёт обсуждение про Нурлана, Аишера и Руслана, которые в дни, когда Булатов был на больничном, «наехали» на точки Карпова.
— На уточняющие вопросы в ходе судебного разбирательства подсудимый отвечал, что не знает, кто такие Нурлан, Руслан. Если верить позиции подсудимого, то как можно не знать, о ком ведёт речь Карпов? Также в разговоре с Булатовым Карпов отметил про гарантии, опасаясь, что если он придёт к Алишеру «даст бабок» и его «не схватят». Подсудимый ответил, что это можно решить через него, — зачитала прокурор.
Также прокурор отметила, что на видео во время ухода Булатова от Карпова, второй протянул пакет с деньгами со словами «здесь четыре».
— Далее подсудимый забирает пакет и слышны звуки, похожие на застёгивание куртки, — продолжает рассказывать прокурор. — Тогда между ними происходит разговор по поводу итоговой суммы в размере 11 миллионов тенге. И тогда Карпов отмечает, что он должен подсудимому ещё семь и произносит, что с Алишером должен рулить Булатов.
После приведённых доводов Семилиди попросила признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности, лишить звания, но конфискацию имущества не назначать.
Далее выступил Булатов. Он вину не признает и утверждает, что это всё провокация. Он также заявил, что не принимал присяги и не расписывался и это не является отягчающим обстоятельствам.
— Потом по поводу понятого, который участвовал по моему делу, он сейчас участвует в другом процессе тоже понятым. Второй понятой на записи встречается с Карповым. Как это так? Понятые заинтересованы. Третьего меня задержали и продержали более трёх часов. Такие действия считаются незаконными, а данные признаются недопустимыми в качестве доказательства. Согласно показаниям, данным в суде, понятые пришли позже. Никто не видел и не может сказать, как оказались деньги на крыше автомобиля. Кто-то из них подложил. Геномная экспертиза показала, что мои следы отсутствуют на деньгах. Видео не полное, всё срезали, смонтировали. Прокурор озвучивает, однако ни в одном месте я не указал суммы и там не мои слова, а Карпова. Не надо перевирать факты. Также не бывает! Все вокруг снимали меня, нет момента, когда повалили на землю, потом подняли. Видео начинается с того, когда уже деньги лежали наверху. Что за понятые? То их забрали с института, то с кинотеатра. А у нас есть справки, что в кинотеатре не было показа такого фильма, про который они говорили. По делу опрошены более двадцати человек, все отзываются обо мне положительно, — пояснил подсудимый.
Булатов отметил, что его хотят посадить на голых показаниях. Осмотр сотового телефона был незаконным, и экспертиза соответственно тоже.
— Допущены нарушения, кто на них будет обращать внимания? Снимает следователь на видео, сам расписывается, а это недопустимо! Никто на это не обратил внимания. Протокол выемки и вручения денежных средств тоже являются незаконными. Имеется фальсификация времени во время задержания. Прокурор только придерживается обвинительного акта. Следователь выносит постановление о назначении переводчика, в деле нет ничего подобного, там совсем другой переводчик. Все, что не вложено в дело, является незаконным. Как следователь узнал за восемь дней до задержания, что меня задержат с четырьмя миллионами? Никто не знает, живой я или нет, а следователь уже выносит постановление, что меня задержали с четырьмя миллионами. Я просил филологическую экспертизу...отказали...Мало ли, как вы понимаете...Даже когда задержали, суд должен был быть после обеда, до обеда приходит Мусин (прокурор — прим. автора) и говорит, он обвинительное заключение и утверждает, что уже всё решено. Как без моей расписки дело ушло в суд. Следователь приходит в изолятор и заставляет расписаться, снимает всё на видеокамеру, — рассказал Булатов.
Подсудимый очень возмущён несправедливостью следствия и просил суд исполнить все ходатайства. Назначить экспертизу и доказать провокацию Карпова.
— Я возмущён беззаконием. Взяли выборочно, то что нужно — оставили, то что не надо — исключили. Мы все под богом ходим и обязательно за это ответим. Цуранкова убрали и не просто так. Так не делается, — заключил Булатов.
Далее выступила защитник — дочь Булатова. Она отметила, что её отец рос сиротой в детском доме. За 26 лет службы поднялся от простого постового до руководящих должностей. Он всегда оставался честным, справедливым и добродушным человеком. Все четверо детей пошли по его стопам.
После этого выступил адвокат Руслан Шагатаев, который более двух часов зачитывал нарушения, допущенные в следствии.
— От Карпова имеется два заявления, каким образом он написал эти заявления и отправил в департамент собственной безопасности? В напечатанном виде есть входящий номер ДСБ, но не имеется даты. Сам Карпов утверждает, что заявление напечатала Горячкина. Она же в своих показаниях это отрицает. Каким образом отправлено заявление — не установлено. Сам Карпов говорит, что в департамент не ходил. Как заявление там оказалось? В заявлении, написанным рукописным текстом, нет даты, — озвучил одно из важных доказательств невиновности адвокат.
Шагатаев отметил, что эти заявления являются незаконными и недопустимыми в качестве доказательства.
