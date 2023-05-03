Запись перезапустят третьего мая. В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото Иллюстративное фото из архива «МГ» В апреле в акимате Алматы сообщали, что теперь работает новая информационная система для записи детей в кружки и секции — damubala.kz. С 26 апреля шёл приём заявок от поставщиков. В 18:00 второго мая родители должны были начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале. Однако этого сделать не удалось. В Damubala объяснили, что незадолго до открытия записи в Центре хранения и обработки данных, где расположены сервера портала, произошла авария.
— Отключение электроэнергии привело к масштабному сбою доступа к использованию программного обеспечения. Нам сообщили об этом только в 17:50. В связи со сложившейся ситуацией запись в очередь не была реализована, соответственно ни один ваучер не был распределён, — сообщили в
портала.
Процесс постановки в очередь будет перезапущен в среду, третьего мая. Так же в 18:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.