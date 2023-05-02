Она связана с прослушиванием голосовых сообщений. Актюбинцев пугают смертельной аллергией у детей на цитрусовые Иллюстративное фото из архива «МГ» Бета-тестеры WABetaInfo сообщили о новой функции — пользователи мессенджера могут прослушивать голосовые сообщения вне чата. Сейчас при переключении чата, где прослушивается аудио, воспроизведение остановится. В будущем пользователи смогут переходить по чатам, при этом слушать голосовое сообщение.
— Это очень удобно и полезно, особенно если кто-то слушает очень длинное голосовое сообщение — теперь у него есть возможность продолжать общение в других чатах во время прослушивания, — считают редакторы WABetaInfo.
Когда она будет доступна пользователям, не сообщается.