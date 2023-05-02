По данным «Казгидромета», третьего мая на западе и юге ЗКО ожидается гроза. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Гроза ожидается в ЗКО По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
