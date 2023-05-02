— По данному факту департамент АФМ по ЗКО зарегистрировал уголовное дело. Судом указанный гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер, — рассказали в агентстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска. Он привозил их с Алматы и продавал на рынках Уральска. Общая сумма табачных изданий превысила 59 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.