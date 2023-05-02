Об этом стало известно в ходе судебного заседания, передаёт портал «Мой ГОРОД».  «Я не хочу убивать». Россиянин сбежал из военной части в Элисте и попросил убежища в Уральске Игорь Санджиев Сегодня, второго мая, в Бокейординском районном суде проходит заседание по факту незаконного пересечения государственной границы гражданином России Игорем Санджиевым. Мужчина в конце марта сбежал из воинской части, незаконно пересёк границу, так как, по его словам, паспорт у него забрали ещё в части. Дело было передано в суд по части 1 статьи 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».
— В связи с моими пацифистскими убеждениями, я был вынужден бежать, я не хочу убивать мирных людей. Перейти через пункт пропуска я не мог — у меня нет паспорта, — сказал на суде Игорь Санджиев.
На это гособвинение заявило, что он мог пройти казахстанскую границу по военному билету, который также является документом, удостоверяющим личность. На это Санджиев ответил, что не знал. Сам Санджиев попросил суд применить процессуальное соглашение, в связи с его раскаянием, а также с тем, что он пошёл на правонарушение в условиях крайней необходимости. Позже прокурор заявил ходатайство о приобщении к делу решения комиссии при департаменте труда и соцзащиты ЗКО, в котором говорилось, что Игорю Санджиеву отказано в присвоении статуса беженца. Кстати, сам подсудимый решение комиссии на руки еще не получил. Суд дал 10-минутный перерыв, чтобы Санджиев и его защитник смогли ознакомиться с документом. Как рассказал подсудимый, комиссия мотивировала свой отказ тем, что Санджиев дал ложные данные о дне пересечения границы. Сам мужчина говорит, что просто запутался в днях. Отказ в предоставлении статуса беженца Санджиев намерен обжаловать.