— В связи с моими пацифистскими убеждениями, я был вынужден бежать, я не хочу убивать мирных людей. Перейти через пункт пропуска я не мог — у меня нет паспорта, — сказал на суде Игорь Санджиев.На это гособвинение заявило, что он мог пройти казахстанскую границу по военному билету, который также является документом, удостоверяющим личность. На это Санджиев ответил, что не знал. Сам Санджиев попросил суд применить процессуальное соглашение, в связи с его раскаянием, а также с тем, что он пошёл на правонарушение в условиях крайней необходимости. Позже прокурор заявил ходатайство о приобщении к делу решения комиссии при департаменте труда и соцзащиты ЗКО, в котором говорилось, что Игорю Санджиеву отказано в присвоении статуса беженца. Кстати, сам подсудимый решение комиссии на руки еще не получил. Суд дал 10-минутный перерыв, чтобы Санджиев и его защитник смогли ознакомиться с документом. Как рассказал подсудимый, комиссия мотивировала свой отказ тем, что Санджиев дал ложные данные о дне пересечения границы. Сам мужчина говорит, что просто запутался в днях. Отказ в предоставлении статуса беженца Санджиев намерен обжаловать.
