Подрядчик пока не определён, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта Pixabay
В этом году дератизация пройдёт в Алматы в мае и октябре. Она охватит места общего пользования.
— Дератизация общего имущества объекта кондоминиума (подвалы, чердаки, лестничные марши, придомовые земельные участки) производится за счёт средств КСК, простого товарищества или ОСИ, а дератизация офисов, организаций, предприятий, частных территорий производится за счёт средств юридических лиц и их владельцев, — предупредили в акимате городе.
Год назад работы выполняли 10 бригад. Они раскладывали приманку с ядом — «Бромадиалон 0,25%». Поедая отравленную приманку, грызуны получают смертельную дозу в течении одного – двух дней.
— Для эффективного регулирования и сдерживания численности крыс в городе и для контроля эпидситуации в Алматы, кроме проведения ежегодной дератизации, для борьбы с грызунами необходимо принимать меры по своевременной утилизации мусора, проведению ремонта канализационных коллекторов, обеспечение чистоты подвальных и подсобных помещений, — рассказали в ведомстве, отвечая на запрос редакции.
Когда именно начнутся работы, неизвестно. Сейчас определяется подрядчик.