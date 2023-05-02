— Дератизация общего имущества объекта кондоминиума (подвалы, чердаки, лестничные марши, придомовые земельные участки) производится за счёт средств КСК, простого товарищества или ОСИ, а дератизация офисов, организаций, предприятий, частных территорий производится за счёт средств юридических лиц и их владельцев, — предупредили в акимате городе.

— Для эффективного регулирования и сдерживания численности крыс в городе и для контроля эпидситуации в Алматы, кроме проведения ежегодной дератизации, для борьбы с грызунами необходимо принимать меры по своевременной утилизации мусора, проведению ремонта канализационных коллекторов, обеспечение чистоты подвальных и подсобных помещений, — рассказали в ведомстве, отвечая на запрос редакции.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay В этом году дератизация пройдёт в Алматы в мае и октябре. Она охватит места общего пользования.Год назад работы выполняли 10 бригад. Они раскладывали приманку с ядом — «Бромадиалон 0,25%». Поедая отравленную приманку, грызуны получают смертельную дозу в течении одного – двух дней.Когда именно начнутся работы, неизвестно. Сейчас определяется подрядчик.