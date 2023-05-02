— Согласно приказу министра образования и науки, школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению министерства просвещения, размещение возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах (Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal). Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации управления образования стали заключать договора с компанией NetInfoDistribution и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложатся на плечи родителей, — сообщили в Антикоре.

— В результате конкурса были отменены и договора расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге. Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (включая ЗКО) на сумму более 13 млн тенге, — рассказали борцы с коррупцией.

Иллюстративное фото из архива «МГ» О проблеме антикоррупционной службе рассказали поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания. Они заявили о необоснованном взимании платы за размещение меню на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik.Нарушение выявили в столице и семи регионах. Только в Астане 12 поставщиков оплатили за публикацию меню 2,5 миллиона тенге. Актикор провёл встречу и договора поставщиков с ТОО NetInfoDistribution были расторгнуты.Теперь уже территориальным департаментам Антикора поручили проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.