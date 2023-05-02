Глава региона поручил проверить все нефтедобывающие предприятия на предмет обеспечения безопасности условий труда. Четверо рабочих пострадали при пожаре на заводе в Актюбинской области Фото: акимат Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил месторождение, где произошёл пожар и поручил проверить все нефтедобывающие предприятия региона на предмет обеспечения безопасности условий труда. Об этом сообщили в пресс-службе акимата.
— Это борьба с последствиями. Необходимо установить причины происшествия... По данному факту создана комиссия, проведите полное расследование, ревизию всех нефтедобывающих предприятий с привлечением к ответственности руководителей компаний, исполнителей, — сказал глава региона.
По факту пожара возбудили уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение правил пожарной безопасности», начато расследование. Пожар на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол в Актюбинской области произошёл первого мая. Его тушили 15 часов. Четверо рабочих, получивших ожоги, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое, мужчин перевезут на лечение в Актобе.