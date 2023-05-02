— Вообще любое живое существо проходит адаптацию к ядам. Это как антибиотики, они вызывают привыкание. Поэтому ежегодно разрабатывают новые препараты. Да, есть доля правды, — ответил Баймурзинов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В социальных сетях всё чаще стали появляться сообщения о тараканах в Алматы, особенно в арендных квартирах. Директор Центра дезинфекции Алматы Берик Баймурзинов на брифинге в РСК сказал, что точной статистики нет, однако жалобы на тараканов в жилищах и правда увеличиваются. Журналисты спросили, правда ли, что народные методы борьбы, как и популярные средства в сетях супермаркетов уже не помогают.Он добавил, что у государственного центра имеются в наличии современные препараты, как и допуск работы с ними.